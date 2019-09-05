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DHA YURT - Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 23:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

ŞANLIURFA'daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar
- Konvoy halinden giden askeri araçlar
- Trafik polislerinin önlem alması
- Hasan Kırmızıtaş anons
- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB

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