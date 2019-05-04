DHA YURT - Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı: 4 asker yaralı

SURİYE'de İdlib'in güneyindeki Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker hafif yaralandı.

Suriye'de İdlib'in güneyinde Hama kentinin ise kuzeyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 nolu gözlem noktası yakınlarına Suriye rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterler ile tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırı sonrası bölgede yaşanan askeri hareketlilik

Haber: Eyyüp BURUN / Kamera: GAZİANTEP, (DHA)

