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DHA YURT - Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 01:11 | Son Güncelleme

BURSA'da, Suriye uyruklu bir kadın elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu.

BURSA'da, Suriye uyruklu bir kadın elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Polis şüpheli olarak kadının kocasının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zümrütevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağırış ve çığlık seslerinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin 30 yaşındaki Suriye Vatandaşı Hayat Hattab'a ait olduğunu belirledi. Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Hattab'ın eşi Ali Hattab'ı şüpheli olarak aramaya başladı. Polis, olayın ardından evin açık bulunan camından atlayarak kaçtığını belirlenen Ali Hattab'ın yakalanması amacıyla çevrede arama çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri inceleme yaparken
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

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