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DHA YURT - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 23:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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