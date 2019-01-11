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DHA YURT - TARİHİ KONAK KÜL OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 22:53 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde, Akçakoca Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Akçakoca’nın tarihi mahallesi olarak bilinen mahallede Ayhan Özdemir’e ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(Cep telefonu görüntüsü)
- Yangından görüntü
- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü, söndürme çalışmaları ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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