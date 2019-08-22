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DHA YURT - Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 02:19 | Son Güncelleme

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.
Vali Yıldırım, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Vali Yıldırım, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız. Eğer tedbir alınmazsa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor, yangın çıkıp, hasar oluşabiliyor. Burada bizi sevindiren konu can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bunu hafif atlattık bir dahaki bu kadar hafif olmayabilir. Onun için mutlaka sanayicilerimiz bütün tedbirleri almalıdır. Yapılan tatbikatların, burada ekiplerin hemen organize olmasında ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.
AFAD ÖLÇÜM YAPTI
Olay yerine gelen Tekirdağ AFAD ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangından detaylar
Vali Yıldırım ve beraberindekiler
Vali Yıldırım’ın açıklaması
AFAD ekiplerinin gelmesi
AFAD’ın ölçüm yapması
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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