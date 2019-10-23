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DHA YURT - Tekirdağ'da kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 03:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cesedin başında yakalanarak gözaltına alınan zanlı, alkol aldıktan sonra tartıştıklarını söyledi.
Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, araziden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 155 imdat polis hattını arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri, geniş ve karanlık arazide çığlık seslerini takip ederek Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Telsiz anonsuyla olay yerine ambulans isteyen bekçiler, bu sırada Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden 15'ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ayhan D.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.
Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.
Gökalp'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cesetten görüntü
-Olay yerinde polislerin çalışması
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Cesedin taşınması
-Olayda kullanılan ekmek bıçağı
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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