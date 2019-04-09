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DHA YURT - TEM Otoyolu'nda minibüs, TIR'a çarptı: 5 ölü, 6 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 02:07 | Son Güncelleme

5 ÖLÜ, 6 YARALI  Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti.

5 ÖLÜ, 6 YARALI

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. Kazada Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız(5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.

GAZİANTEP'DEN İSTANBUL'A TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORLARDI
Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep'den İstanbul'a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR'ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kazadan ilk görüntüler
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-Yaralılar
-Polisin güvenlik önlemleri
-Araçlardan görüntüler
-Sağlık ekiplerinin ilk yardım çalışmaları
-İtfaiyenin çalışmaları ve sıkışanların kurtarılması
-Vatandaşların cep telefonları ile ışık tutması
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldıAtatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı
TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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