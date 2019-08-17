HABER

DHA YURT - TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 08:09 | Son Güncelleme

BOLU'da TEM Otoyolu'nda otomobilin minibüse çarptığı kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

BOLU'da TEM Otoyolu'nda otomobilin minibüse çarptığı kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Halil Yiğit idaresindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, otomobilde sıkışan 3 kişi ise itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi çevre kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları da sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren kişileri sakinleştirmeye çalışan görevliler, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyleyerek yakınlarını hastanelere yönlendirdi.
Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ulaşım ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yapan araçlar
-Yaralılara müdahale
-Yaşanan panik ve kurtarma anları
-Sıkışanların araçtan çıkarılması
-Yoldan görüntüler
-Yakınlarının olay yerine gelmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
Sancaktepe'de 6 katlı binada patlamaSancaktepe'de 6 katlı binada patlama
Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklamaBu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 34'ü çocuk 106 göçmen yakalandı

İzmir'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

Son dakika: Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Muğla Valiliği'nden Ali Çetin'in darp edildiği iddialarına açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Tokat'ta düğünde maganda dehşeti!

Rastgele ateş açtı! Düğünde maganda dehşeti

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

Askerin, arkadaşına yaptığı şaka feci sonuçlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.