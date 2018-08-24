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DHA YURT - TEM'İN KOCAELİ GEÇİŞİNDE 40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor.

Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürüyor. Saat 19:00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaşıyor.

Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Trafik yoğunluğu
-Otoyoldaki ekip otosu

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCELİ (DHA)

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