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DHA YURT - TERÖRİSTLER, KAMIŞLI SINIRINDA HENDEK KAZIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristlerin sınır hattında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazma çalışması sürüyor. Terör örgütü paçavralarının da görüldüğü sınır hattına yakın mesafede teröristler tarafından iş makineleriyle hendekler kazıldığı görüldü. Teröristlerin akaryakıt tankerleri konvoyu da hareket halindeyken görüntülendi. Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kamışlı tarafında hendek kazan iş makinesi çalışırken
- Akaryakıt tankerlerin hareket halindeki görüntüsü
- Teröristlerin kullandığı araç
- Terör örgütünün paçavraları
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin)(DHA)
**GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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