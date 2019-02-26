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DHA YURT - TIR şoförleri Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen arkadaşları için kontak kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 03:27 | Son Güncelleme

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR sürücüsü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idam edilmesine karar verilen şoför arkadaşları Remzi Çiçek'in serbest bırakılması için kontak kapatma eylemi başlattı.

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR sürücüsü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idam edilmesine karar verilen şoför arkadaşları Remzi Çiçek'in serbest bırakılması için kontak kapatma eylemi başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan TIR sürücüsü Remzi Çiçek'e Suudi Arabistan'da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle, yargılandığı mahkeme tarafından hakkında idam kararı verildi. Cezanın infaz edilmesine saatler kala Çiçek'in meslektaşları, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde bu gece yarısından itibaren kontak kapatma eylemi başlatarak, arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

'HAKSIZ YERE İDAM EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'
Polis ve jandarma ekipleri, TIR sürücülerinin arkadaşlarının idamını durdurmak için başlattığı kontak kapatma eylemi nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin müdahale etmediği eylemciler adına konuşan TIR sürücüsü Burhan Oğuz, 2 gün sonra idam edilecek arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Yaklaşık 4 yıl önce Suudi Arabistan'da TIR'ında bulunan uyuşturucu sonucu Suudi makamlar tarafından haksız yere idam kararı verildiğini belirten Oğuz, "4 sene önce Arabistan'da tutuklu bulunan bir ağabeyimizin, idam kararı onandı. Eğer biz bu olaya el atamayıp sesimizi duyuramazsak, Çarşamba günü bu ağabeyimiz idam edilecek. Haksız yere ağabeyimizin idam edilmesini istemiyoruz. Biz burada her hangi bir zorbalık yapmıyoruz, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. O ağabeyimizin idam sehpasından alınmasını istiyoruz. Ailesi ve yakınlarıyla da irtibat halindeyiz, 2 günümüz var bizim için saniyeler dakikalar önemli. Biz gerekli yerlere bildirgeler vererek resmi bir şekilde toplanmak isterdik ama inanın ki saatlerin ve dakikaların önemi var. Biz sesimiz duyurmak istiyoruz. Ve bizim sesimizi duyan elini vicdanına koysun çıksın duyursun. Yükünden hiç haberi yokken kolilerde uyuşturucu madde çıkmış. Onun suçsuz olduğuna inanıyor ve sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR parkında eylemlerini başlatan sürücülere, yoldan geçen diğer TIR sürücüleri de katılmaya başladı. TIR sürücüleri ayrıca Edirne'de Yunanistan'a açılan İpsala ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da kontak kapatma eylemi yapıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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TIR'lardan detay
Eylem yapan sürücüler
Burhan Oğuz'un açıklaması
Jandarma ve polis ekiplerinden detay
Kapıkule Sınır Kapısı tabelası
Türkiye tabelası
Kontak kapatan TIR'lardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

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