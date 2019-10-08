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DHA YURT - TIR'A ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 05:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, seyir halindeki bir minibüs önündeki TIR'a çarptı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, seyir halindeki bir minibüs önündeki TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs ile Bornova yönünden Buca istikametine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen Rahim Bağcı idaresindeki 35 NH 987 plakalı TIR'a arkandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Dural'ın minibüsü hurdaya dönerken, sürücü de araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, sürücü Dural'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Dural, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis de TIR sürücüsü Rahim Bağcı'nın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan minibüsten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-TIR'dan görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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