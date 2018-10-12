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DHA YURT -TIR'IN ELYAF YÜKLÜ DORSESİ YANDI, OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'ın elyaf yüklü dorsesi alev alev yandı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'ın elyaf yüklü dorsesi alev alev yandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Olay saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Uşak'a gitmekte olan Mehmet Sayar idaresindeki 64 BE 703 plakalı TIR'ın elyaf yüklü dorsesinin lastiği patladı. Lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alırken, sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürmek için çabaladı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar ise D-100 Karayolu'na yönlendirildi. İtfaiye yangını 1 saatte kontrol alarak söndürdü. Yol ise yaklaşık 1,5 saat sonra ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alev alev yanan dorseden görüntü
Söndürme çalışmaları

HABER:İsa ÇİÇEK/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)

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