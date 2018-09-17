DHA YURT - TOPRAĞA TUZAKLANAN PATLAYICI SON ANDA FARKEDİLDİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Kösrali köy grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde, devriye görevi yapan askeri aracın geçiş yolunda toprağa tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği son anda farkedildi.

Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kösrali köyü grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde devriye görevi yapan askeri araç, büyük tehlike atlattı. Bugün saat 12.30 sıralarında devriye görevi yapan askerler, yolun kenarında kablo olduğunu farketmesi üzerine, el yapımı patlayıcı maddeye karşı önlem alındı. Olay yerine gelen patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede 530 metre kablo çekilerek, karayoluna 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, radyo frekanslı telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinden sonra kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

Askeri araç

Yola tuzaklanan patlayıcıya bağlı olduğu belirtilen kablo

Bir asker olanları anlatırken

Patlama anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

