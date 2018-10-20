HABER

DHA YURT - TOROSLAR'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 04:28 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber: MERSİN,(DHA)

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!
Erdoğan Suudi Arabistan'ın planlarını mı bozdu? Washington Post'tan dikkat çeken yazı!Erdoğan Suudi Arabistan'ın planlarını mı bozdu? Washington Post'tan dikkat çeken yazı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

Erdoğan Suudi Arabistan'ın planlarını mı bozdu? Washington Post'tan dikkat çeken yazı!

Erdoğan Suudi Arabistan'ın planlarını mı bozdu? Washington Post'tan dikkat çeken yazı!

AK Parti'li Hayati Yazıcı'dan Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ilk yorum

AK Parti'li Hayati Yazıcı'dan Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ilk yorum

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.