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DHA YURT - TOROSLAR'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 05:59 | Son Güncelleme

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Akbelen Bulvarı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki 3 katlı bir tekstil fabrikasının son katında saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını son kattaki yemekhaneye çıktıklarında fark eden gece vardiyasındaki 12 işçi, itfaiyeye haber verip, kendilerini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazözler de itfaiye araçlarına su taşıdı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, fabrikadan yükselen alevler ise ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Polis, elektrik kontağı nedeni ile çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemeler sonucu netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cep telefonu görüntüleri
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- Fabrikadan genel görüntü
- İtfaiyenin alevlere müdahalesi
- İtfaiye aracından görüntü
- Alevlere müdahale görüntüsü
- Mahalle sakinlerinin görüntüsü
- Binadan genel görüntü
- Yangına müdahaleden detay görüntü
- Binanın ön cephesinden genel görüntü
- Alevlerin yoğun olduğu arka cepheden görüntü
- Alevlere müdahale edilmesi
- İtfaiye araçlarının görüntüleri
- İtfaiyecilerin görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ /MERSİN,(DHA)

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