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DHA YURT - TRABZON'DA SEL VE HEYELAN; YOLLAR KAPANDI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 00:35 | Son Güncelleme

TRABZON’da, akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/OF, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da, akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Of ve Sürmene ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, taşkın sonucu evlerde mahsur kalan 5 kişi ise kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Of ve Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçede aşırı yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Of ilçesi Yazlık, Ağaçbaşı, İrfanlı ve Dumlusu mahallelerinde heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Yazlık ve İrfanlı mahallelerinde taşkın sonucu 5 kişi ise evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması ile mahsur kalanlar, evlerinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

OF BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBIMIZ YOK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, sağanak yağışların ilçede etkili olduğunu açıkladı. Sarıalioğlu, "Yazlık ve İrfanlı Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Onlara ulaştık. Can kaybımız yok. Ancak sel ve heyelanlar nedeniyle maddi hasarlarımız var. Bu hasarlar devletimizin altından kalkamayacağı büyüklükte değil. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Taşkın bölgelerinden detaykar
- Sel ve heyelan detayları

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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