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DHA YURT - Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker hastanede şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 01:42 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA: 2’NCİ ASKER DE ŞEHİT OLDU Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçirerek bölgeye gönderilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 askerden biri şehit olmuş diğeri ise tedaviye alınmıştı.

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA: 2’NCİ ASKER DE ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçirerek bölgeye gönderilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 askerden biri şehit olmuş diğeri ise tedaviye alınmıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamaya göre tedaviye alınan diğer asker de kurtarılamayarak şehit oldu. Valilikten konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Haber: TUNCELİ,(DHA)

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