HABER

DHA YURT - Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 askerden biri şehit oldu - (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 00:51 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine; 'Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 3 asker hastaneye kaldırıldı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle düzelterek yeniden veriyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine; 'Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 3 asker hastaneye kaldırıldı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle düzelterek yeniden veriyoruz.

---------------------------

TUNCELİ’nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduğu alanda dün geceden beri etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle 2 asker ağır donma tehlikesi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan 2 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Askerlerden biri burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisi ise sürüyor.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Askerlerden biri burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimiz hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edilmiş, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimiz şehit olmuş, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edilmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Haber: TUNCELİ,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandıİstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Antalya ve İzmir'de deprem

Antalya ve İzmir'de deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.