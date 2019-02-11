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DHA YURT - Uludağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 02:08 | Son Güncelleme

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın, Uludağ'da ki kış festivalindeki güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında çıktığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada kayak kiralama işi yapan Yusuf Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından özel güvenlik görevlilerinden ve kayak kiralama işi yapan esnaflardan oluşan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.

TATİLCİLER OTELLERİ BOŞALTTI
Yaşanan kavganın ardından bir çok işletme ve otelin camlarında zarar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 20'ye yakın boş kovan ele geçirildi. Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı ve tatillerini sonlandırdıkları görüldü. Jandarma ve Özel Harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla çevrede aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, çok sayıda silah sesi duyduklarını, arbede ve büyük panik yaşadıklarını belirttiler. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin inceleme yapması
-Boş kovanlardan görüntüler
-Zarar görev camlardan görüntüler
-Özel harekat ekiplerinden görüntüler
-Tatilcilerin otelleri boşaltması
-Röportaj

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

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