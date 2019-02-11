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DHA YURT - Uludağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 00:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra, Bursa'dan özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile zırhlı araçlar gönderildi.
Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller bölgesinde, gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahların çekildiği olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Silahlı şüpheliler, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.
Jandarma bölgesi olan Uludağ'a, olayın ardından Bursa'dan da çok sayıda polis, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve zırhlı araçlar sevk edildi. Ayrıca Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alarak silahli şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı önlem aldı. Ekipler, araçlarda ve kişiler üzerinde arama kimlik kontrolu ve arama başlattı.
Bu arada aramalar sırasında Uludağ iskametinden Bursa'ya inen bir otomobilden ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri, silaha el koyarak sürücüyü gözaltına aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi için sçalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin araçlarda arama yapması
-Silahtan görüntüler

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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