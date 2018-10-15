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DHA YURT - Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:35 | Son Güncelleme

ÖLÜM YOLCULUĞUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLÜM YOLCULUĞUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre ölüm yolculuğuna çıkan mültecilerin içerisinde bulunduğu kamyon kasasının üzerinin brandayla kapalı olduğu belirlendi. Kazadan kısa bir süre öncesine ait olan görüntülerde kamyon şoförünün hızla ilerlediği ortaya çıktı. Ülkelerindeki açlık ve sefaletten yeni bir yaşam umuduyla yola çıkan ve bunun için kamyon kasasında soğuğa aldırış etmeden yolculuk yapmak zorunda kalan mültecilerden 22'si hayatını kaybetti, 13'ü de yaralandı.
Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA)
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