DHA YURT - Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı

UŞAK'ta, kırmızı ışıkta geçen otomobil kavşaktan dönen 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlara çarpan sürücü ise otomobilini kaza yerinde terk ederek kaçtı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu'nda meydana geldi. Afyon'dan Uşak yönüne giden 10 Z 1850 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek kavşaktan dönen iki otomobile çarptı. Otomobil ilk olarak Mehmet Çağlayan (27) yönetiminde ki 64 KE 078 plakalı otomobile, ardından da yurtdışından tatil için gelen Selahaddin Arıkan (53) yönetimindeki IL 643 II yabancı plakalı otomobile çaptı. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralıların ambulansa bindirilmesinden görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Araçların çekilmesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)
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