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DHA YURT - UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN DJ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 05:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 24 yaşınadaki İlkehan K.

İZMİR'in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 24 yaşınadaki İlkehan K. komaya girerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 sokaktaki özel bir sitenin 4. katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesindeki kulüplerde Disc Jokeylik (DJ) yaptığı öğrenilen İlkehan K. uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine, yanındaki arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlkehan K.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DJ'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Öte yandan, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ambulanstan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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