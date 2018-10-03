VAN'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı polisin dikkati sayesinde yakalandı. 6 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a gitmekte olan B.O. isimli bir kişinin X-ray cihazına bıraktığı 2 pirinç çuvalından şüphelendi. Yapılan aramalarda pirinç çuvallarının içine zulalanmış 12 paket halinde 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerine uyuşturucu paketlerinden gelen kokuyu bastırması için kahve serpildiği belirlendi. B.O. isimli şüpheli olay yerinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Polisin torbaları açması
-Torbalardan çıkan eroin paketleri
Genel ve detaylar
Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA)
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!
Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum