DHA YURT - VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine atanırken, Ankara Valisi Ercan Topaca mülkiye başmüfettişliğine getirildi. İstanbul Valiliğine atanan isim ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya oldu.

VALİLER kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni kararnamede; 39 ile yeni vali atanırken, 21 ilin valisi görevden alındı.

39 İLE YENİ VALİ ATANDI

Kararnameyle; Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güler Bartın Valiliğine, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin Batman Valiliğine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit Bolu Valiliğine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, TBMM Başkan Müşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, Gümüşhane Valisi Oktay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık Hakkari Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel Karabük Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk Kilis Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın Barkuş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı Tokat Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine, Merkez Valisi Muammer Erol Yalova Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır Yozgat Valiliğine ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş da Zonguldak Valiliğine atandı.

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)

