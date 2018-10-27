HABER

DHA YURT - VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 06:43 | Son Güncelleme

VALİLER kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

VALİLER kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni kararnamede; 39 ile yeni vali atanırken, 21 ilin valisi görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine atanırken, Ankara Valisi Ercan Topaca mülkiye başmüfettişliğine getirildi. İstanbul Valiliğine atanan isim ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya oldu.

21 İSİM MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE GETİRİLDİ

Yeni kararnameyle; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Nurullah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Uşak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, merkeze çekilerek mülkiye başmüfettişliğine getirildi.

39 İLE YENİ VALİ ATANDI

Kararnameyle; Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güler Bartın Valiliğine, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin Batman Valiliğine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit Bolu Valiliğine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, TBMM Başkan Müşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, Gümüşhane Valisi Oktay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık Hakkari Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel Karabük Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk Kilis Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın Barkuş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı Tokat Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine, Merkez Valisi Muammer Erol Yalova Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır Yozgat Valiliğine ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş da Zonguldak Valiliğine atandı.

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)

PARTNERBu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?Bu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?
GÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyorGÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
GÜNCELLEME 2 - İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyorGÜNCELLEME 2 - İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.