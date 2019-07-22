HABER

DHA YURT - VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2) VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI

Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TERASTA OTURUKEN ROKET İSABET ETTİ

Bu arada yaralıların evlerinin terasında otururken roketi isabet ettiği aile olduğu öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılar Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9), İbrahim Işık (17) ve Ali Işık'ın (21) tedavilerine hastanede devam ediliyor.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendiNijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi
Ceylanpınar'a roket düştü! Yaralılar varCeylanpınar'a roket düştü! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Ceylanpınar'da bir eve roket isabet etti: Yaralılar var

Ceylanpınar'a roket düştü! Yaralılar var

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı: 6 kişi gözaltında

İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar var

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama

Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti! Temelleri atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.