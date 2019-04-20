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DHA YURT - VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 06:34 | Son Güncelleme

VAN'da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oldu.

VAN'da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kentte gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışıyla, şehrin tamamı beyaza büründü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kentten genel
-Evlerin çatıları
-Yollardan görüntü
-Bahçe ve tarlalardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN / VAN,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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