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DHA YURT - Viyadükte zincirleme kaza: 1 kişi viyadükten düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 02:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü viyadükten düşerek yaralandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü viyadükten düşerek yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Ümit Hazar, idaresindeki 34 YGM 23 plakalı otomobil Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasim Keskin idaresindeki 35 AL 6449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada kontrolden çıkan 35 AL 6449 plakalı otomobil de takla atarak Ahmet Şahin yönetimindeki 35 K 39168 kamyonete vurdu. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Şahin'in kamyoneti yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparken, Şahin, aracından fırlayarak viyadükten düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine durumu sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin, kaza yerine gelen AKS ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir çevreyolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal akışına döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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