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DHA YURT - YAN DÜKKANDAN DUVARI DELEREK KUYUMCUYA GİREN HIRSIZLAR 10 KİLO ALTIN ÇALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 08:05 | Son Güncelleme

BURSA'da önce petshopa giren hırsızlar 1 metre kalınlığındaki duvarı balyozla kırarak yan taraftaki kuyumcuya girdi.

BURSA'da önce petshopa giren hırsızlar 1 metre kalınlığındaki duvarı balyozla kırarak yan taraftaki kuyumcuya girdi. Kuyumcudan yaklaşık 10 kilo altın çalan hırsızlar, kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kurtuldu Sokak'ta bulunan Mehmet Can Demir'e ait kuyumcu dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar önce yan dükkanda bulunan petshopa girdi. Burada 1 metrelik duvarı balyozla delen hırsızlar, açtıkları delikten kuyumcu dükkanına girerek altınları çalmaya başladı. Bir müddet sonra alarmın ötmesi üzerine, hırsızlar çaldıkları altınla geldikleri şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Alarm şirketinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede petshopun kapısının açık olduğunu ve iki dükkan arasındaki duvarın delindiğini belirledi. Olay yerine gelen dükkan sahibi Mehmet Can Demir de yaptığı yaklaşık 10 kilo altınının çalındığını söyledi. Demir'in zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarının sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kırılan duvardan görüntüler
-Balyozdan detay
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

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