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DHA YURT - YANGIN ÇIKAN EVDEKİ ANNE VE 6 ÇOCUĞU KOMŞULARI KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 06:15 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde iki katlı bir binanın alt katındaki dairede çıkan yangında, evdeki anne ve 6 çocuğunu komşuları kurtardı.

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde iki katlı bir binanın alt katındaki dairede çıkan yangında, evdeki anne ve 6 çocuğunu komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 02.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı binanın alt katındaki evde çıktı. Suriye uyruklu Hatice Elhamed ve 6 çocuğunun yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, kapıyı kırıp kadını ve çocukları yangından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını üst kata sıçramadan söndürdü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye erlerinin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi. Bir müddet alevlerin arasında mahsur kalan ve dumandan etkilenen Hatice Elahmed ile çocukları 5 aylık Abdülaziz, Kaysa (3), Nedime (4), Betül (6), Yahya (9) ve Süleyman'a (15) ise olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. Anne ve 6 çocuğu, evleri yangından nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için aynı mahalledeki bir yakınının evine sığındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangın anından görüntü (cep telefonu)
- Alevlerden görüntü (cep telefonu)
- İtfaiye erinin alevlere tazyikli su ile müdahale etmesi (cep telefonu)
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- İtfaiye aracı ve yanan evden görüntü
- İtfaiye erinin binaya girmesi
- Ambulansta müdahale edilen küçük çocuklar
- Vatandaşlardan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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