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DHA YURT - Yangın, evde hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 04:02 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartmanın en alt katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

ADANA'da bir apartmanın en alt katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.
Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80033 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en alt katındaki dairede çıktı. Apartmanı saran dumanı fark edip, binayı tahliye eden apartman sakinleri, dışarı çıktıklarında birinci kattaki daireden yükselen alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, iki odalı evde hasara neden oldu. Apartman sakinlerinin korkulu anlar yaşadığı yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangın çıkan dairedeki alevlerden görüntü
- İtfaiyenin gelişi
- İtfaiye aracından görüntü
- İtfaiye erlerinden görüntü
- Binayı boşaltan apartman sakinlerinden görüntü
- Ambulanstan görüntü
- Ambulansta eline pansuman yapılan vatandaştan görüntü
- Yanan evin içinden görüntü
- İtfaiye aracının gidişi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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