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DHA YURT - Yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 07:34 | Son Güncelleme

BURSA'da arkadaşıyla mangal yakmak için Uludağ'a çıkan Aşkın Yüksel düşerek yaralandı.

BURSA'da arkadaşıyla mangal yakmak için Uludağ'a çıkan Aşkın Yüksel düşerek yaralandı. Rıdvan Hasanoğlu, yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak korurken, mahsur kalan 2 kişi, AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi ve Kadıyayla mevkii arasındaki bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aşkın Yüksel (49) ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu (52) dün öğle saatlerinde mangal yapmak için gitti bölgede yemeğin ardından yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında ayağı kayarak düşen Yüksel yaralandı. Yaralı arkadaşını kendi imkanlarıyla kent merkezine götürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Rıdvan Hasanoğlu arkadaşının vücut ısısının düşmesini engellemek için Yüksel'in üzerini ot ve ağaç yapraklarından yorgan yaparak kapattı. Yetkilileri arayarak yardım isteyen Hasanoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hasanoğlu'nun cep telefonuyla yönlendirmesiyle Uludağ'da yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yüksel'i ot ve yaprakların içinde bulan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada 112 Acil Servis'e de bilgi verildi. Üşüdüğünü söyleyen Aşkın Yüksel, UMKE ve AFAD ekiplerince alüminyum folyoya sarılarak kent merkezinde bekleyen ambulansa getirildi. Yüksel sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-AFAD ekiplerinin Rıdvan Hasanoğlu ile telefonda konuşması
-AFAD ekiplerinin bölgeye yürüyüşü
-Yaralı Aşkın Yüksel'in çalıların arasından çıkması
-Yaralıya olay yerinde ilk yardımın yapılması
-Yaralının ambulansa indirilmesi ve bindirilmesi
-Genel, detay görüntü
Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)

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