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DHA YURT - YAŞLI ÇİFTİN EVİ, YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 07:25 | Son Güncelleme

ADANA'da 14 katlı apartmanın 13'üncü katında bulunan yaşlı çifte ait ev, buzdolabından çıkan yangında zarar gördü.

ADANA'da 14 katlı apartmanın 13'üncü katında bulunan yaşlı çifte ait ev, buzdolabından çıkan yangında zarar gördü.
Yangın, saat 05.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi 85118 Sokak'ta bulunan 14 katlı bir apartmanın 13'üncü katında çıktı. İddiaya göre, evi saran dumanlara uyanan Cumali Bıtrak (80), eşini de uyandırıp, evden çıktı. Apartman sakinlerinin durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bıtrak çiftini yanlarına alıp, binayı boşaltan apartman sakinleri, itfaiye erlerinin alevlere müdahale etmesini endişeli gözlerle izledi. Apartmandaki doğal gaz tesisatını kapatıp, alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, evde hasara yol açan yangının mutfaktaki buzdolabından kaynaklandığı saptandı. Apartman sakinleri, dumanın binadan tahliye edilmesiyle tekrar evlerine girdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Evden yükselen alev ve dumandan görüntü
- İtfaiye erinin koşarak apartmana girmesi
- Merdivenli itfaiye aracının 13'üncü katına ulaşan sepetinden görüntü
- İtfaiye araçlarından görüntü
- Olay yerine gelen ambulanstan görüntü
- Sağlık görevlisinin apartmanın bahçesinde oturanların yanına gitmesi
- Sokaktaki apartman sakinlerinden görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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