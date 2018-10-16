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DHA YURT - YAŞLI KADIN ALEVLERDEN KAÇAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 04:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Yangında alevlerin arasında kalan 86 yaşındaki Elif Arslan hayatını kaybederken, üç evde de maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Belenardıç Mahallesi'nde tek başına yaşayan Elif Arslan'a ait evde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardıktan sonra alt katta oturan Elif Arslan'ın kızı Hamide Özelce ile yan komşusu Mustafa Erbiş'in evlerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde Elif Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
3 evde maddi hasar oluşan yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen Hamide Özelce, "Yetişemedim, kurtaramadım anamı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Yanan evlerden görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Hamide Özelce'den görüntü
- Ölen Elif Arslan'ın resmi
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

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