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DHA YURT - Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 39 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 06:03 | Son Güncelleme

AKSARAY'da yolcu otobüsü şarampole devrildi.

AKSARAY'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre; 6 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Ankara-Aksaray Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Aksaray istikametine gitmekte olan Mahmut Tuşkul (30) idaresindeki Seç Truizm'e ait 27 PB 712 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemelerde 5 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 40 yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 39 yolcunun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden detaylar
- AFAD ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
- Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA)

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