BAŞSAVCI ATAMAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Cumhuriyet Başsavcsı Ahmet Ataman, 9 teröristin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Piyade Üst Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Muhmet Muratdağı'nı şehit eden teröristlerin 14 Eylül günü Suriye'nin Afrin bölgesi Raco Beldesi'nde yakalanarak Hatay'a getirildiğini belirten Ataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca müdafi huzurunda ifadeleri alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak', 'Kasten Öldürmek' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak' suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları talebi ile sevk edilmiş, Hatay 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Eylül 2018 tarih ve 2018/407 sorgu sayılı kararı ile şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: HATAY,(DHA)

