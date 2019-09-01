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DHA YURT - ZİNAYET ZANLISI KOCA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:10 | Son Güncelleme

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (4) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova’da yakalandı.

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (4)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova’da yakalandı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin Yalova'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İstihbarat üzerine harekete geçen Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin etrafında önlem aldı. Zanlı N.B. evine girdiği sırada sivil polisler tarafından yakaladı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, YİNE YAPARIM'
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.B., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet binasından çıkarıldığı sırada basın mensuplarının “Pişman mısınızö şeklindeki sorusuna ise N.B, “Namusumu temizledim. Pişman değilim. Yine yaparım. Namusumu temizledim ben.ö diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Emniyet görüntüsü
-Katil zanlısının emniyetten çıkarılması
-Sorulara cevabı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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