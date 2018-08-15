DHA YURT;Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (EK)

YARALI ASKER SAYISI 2
Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy kırsalında mermer ocağını basan PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan asker sayısının 2 olduğu belirtildi. Askerlerden biri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer askere ise ayakta müdahale edildiği belirtildi.
Bu arada, 7 kişi oldukları belirlenen teröristlerin mermer ocağındaki 9 araç, 3 iş makinesi ve 1 kırma makinesine zarar verdiği belirtildi. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmezken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
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- Olay yeri
- Askerlerin önlem alması
- Sağlık görevlileri beklemesi
- Giden araçlar geri çevrilmesi
- Kirpilerin ilerlemesi
- Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB
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