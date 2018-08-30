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DHA YURT;AVANOS'TA SAĞANAK VE FIRTINA, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 08:22 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.
İlçede akşam üzeri başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının toprağı yumuşatması ve bu sırada esen fırtına nedeniyle, Edip Akbayram Sokak'taki 80 yılık söğüt ağacı ile Atatürk Caddesi, Saruhan Caddesi ve Sanayi Caddesi'ndeki 15 ağaç devrildi. Avanos Belediyesi yetkilileri, yağış sonrası ilçede su baskınlarının da yaşandığını, ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Yetkililer, Edip Akbayram Caddesi'ndeki sögüt ağacının 2 aracın üzerine devrildiğini ve içlerinde kimse bulunmayan araçlarda maddi hasar meydana geldiğini de ifade etti. Öte yandan, Halk Eğitim Merkezi karşısındaki esnaf da yağmur sularını Kızılırmak'a taşıyan kanalların dolması ve yetersiz kalması nedeniyle iş yerlerine suların dolduğunu belirtirken, Çanakçılar Çarşısı'nda işyerlerinin önünde bulunan çanakların ve toprak işleme el eserlerinin fırtınadan zarar gördüğünü söylediler.

Görüntü Dökümü:
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-Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar
-Avanos'taki yağış
-Yağmur sularının işyerlerine girmesini enfelleyen esnaf
-Esnaf görüşleri
-Vatandaşların konuşmaları
-Detay

Haber-Görüntü: Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,DHA)
1 Dosya 5 Dakika 51 saniye/186 MB

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