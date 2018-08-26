HABER

DHA YURT:BAYRAMIN SON GÜNÜNDE DE DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilin son gününde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor.Bayram tatilinin çileli yolculuğu bayramın son gününde de sürdü.

KURBAN Bayramı tatilin son gününde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor.Bayram tatilinin çileli yolculuğu bayramın son gününde de sürdü. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Alikahya Mahallesi geçişinde belirli aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampasında yoğun ama akıcı bir trafik var.
Kocaeli geçişinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru trafik önlemleri arttırıldı. Ekipler emniyet şeridi ihlali ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıp uyarılarda bulunurken araçları arızalanan sürücülere de yardımcı olundu.
HER 5 DAKİKADA 1 FERİBOT KALKIYOR
İzmir, Yalova ve Bursa istikametinden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşan sürücüler Kandıra turnikelerinden katılım sağlıyor. Körfezi dolaşmak istemeyen sürücüler ise Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih ediyor. Feribot iskelelerinde de akıcı bir yoğunluk var. Her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.
Karayollarındaki trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde devam etmesi tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Bekirdere rampasında trafik akışı
-Bozulan bir aracın yol kenarında görüntüsü
-Trafik akışından detaylar

HABER: Ergün AYAZ /KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!
Tarihçi Eğilmez: Malazgirt Savaşı, dünya tarihini değiştiren bir savaştırTarihçi Eğilmez: Malazgirt Savaşı, dünya tarihini değiştiren bir savaştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.