DHA YURT:BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON'A 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006 yılında Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan verilen 38 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle görevine ara verdi. Başkan Mehmet Kocadon, mahkeme tarafından verilen 38 gün hak mahrumiyeti kararı ile ilgili Bodrum Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında değerlendirme yaptı. Başkan Kocadon şunları söyledi:"Bugünden itibaren, tabii daha yargılama süreci devam ediyor ama bir sonuç alamadığımız için, Kaymakamlıktan gelen tebligatlarla 1 ay belediye başkanlığı görevime ara veriyorum. Bir Bodrum vatandaşı olarak sizlerle beraber olacağım. Biliyorsunuz biz daha önce de bu süreçlerden geçen bir yönetici olarak hiçbir zaman ne halkımıza ne de devletimize küsmedik. Özellikle yüce Türk yargısının da doğruluğuna olan inancına da hep inandık. Eminim ki bu süreçte de yüce Türk yargısı güzel bir karar verecektir. Bu konu, bir duvarın yıkım meselesi ile ilgili alınmış bir karar. Duvarı geç yıkmamızdan dolayı açılmış bir davadan yargılandık. Bu yargılamanın sonunda hapis ve para cezası almıştık. Biz, bu duvarı yıktığımızdan, bu cezanın verilmemesi için Yargıtay'a itiraz etmiştik. Sonra savcılık da itiraz etmiş ve sonuçta Yargıtay bir para cezasıyla 38 gün hak mahrumiyeti vermiş. Tabii bu arada biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi imar barışı çıktı ülkemizde. Ve özellikle yapı kayıt belgesini alan her vatandaşımızın bütün cezaları Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesince bütün davaları düştü. Ama hala gördüğünüz gibi bu imar barışı çıkmasına rağmen yargılanan yerel yöneticilerimiz ve ceza alan yöneticilerimiz var. Onun için ben bu imar barışının gündeme gelmesinde büyük emeği olan özellikle çevre ve şehircilik bakanlığının ve adalet bakanlığının ve içişleri bakanlığının tekrar bu imar barışını gözden geçirmesini gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz imar barışından faydalanarak bir dava açtık, tekrar yargılama ve davanın düşürülmesi ile ilgili. O davanın sonucunu bekliyoruz. Umuyorum ki Türk adaleti en kısa sürede bununla ilgili kararını açıklayacaktır. Tabii bir ay gibi bir tatile çıkıyoruz. Bodrum'un en güzel mevsimi en güzel ayları, Anadolu halkını tekrar bu aylarda da Bodrum'a tatile davet ediyorum."