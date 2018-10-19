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DHA YURT;ÇATIYA ÇIKIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu iş merkezinin çatısına çıkan kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı.

GAZİANTEP'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu iş merkezinin çatısına çıkan kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Polis, silahlı kişinin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki Valilik ve Emniyet Müdürlüğü binalarına da yakın 6 katlı Sever İş Merkezi'nin çatısına, saat 12.00 sıralarında çıkan kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyanlar ile şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, çevredekiler uzaklaştırıp, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Sever İş Merkezi
- Çatıdaki kişi
- Şüphelinin ateş açması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

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