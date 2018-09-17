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DHA YURT:CİZRE’DE DİCLE NEHRİNE GİREN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK  BOĞULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Muhammed Karakoyan, gönüllü dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Muhammed Karakoyan, gönüllü dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 yaşındaki çocuk kurtarılayarak hayatını kaybetti. Şırnak’ın Cizre ilçesi Nur Mahallesindeki Tank Taburu mevkiinde serinlemek amacıyla Dicle Nehrine giren 13 Yaşındaki Muhammed Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Küçük çocuğun suda aniden gözden kaybolduğunu gören Tank taburunda görevli bir asker durumu üstlerine bildirmesi ile olay yerine gelen askerler küçük çocuğu çıkarmaya çalıştık ancak 13 yaşındaki çocuk akıntıda kayboldu. Bunun üzerine olay yerine İtfaiye ekibi, Ambulanslar sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinden bir kişi ve gönüllü dalgıçlardan dört kişi toplam beş dalgıç akıntıda kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan mahalleli ve küçük çocuğun yakınları nehir kıyısına akın etti. Olay yerine gelen küçük çocuğun annesi çocuğuna ait elbiseleri görünce sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi ilçe Jandarma komutanı teselli etmeye çalıştı. Toplam beş dalgıçla yapılan arama kurtarma çalışmalarında küçük çocuk kısa sürede bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 13 yaşındaki Muhammed Karakoyun’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
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-Nehir kıyısındaki kalabalıktan görüntüler
-Nehir kıyısındaki asker ve dalgıçlar
-Nehirdeki arama çalışmasından görüntüler
-Dalgıçların suda yaptığı arama çalışmasından görüntüler
-Olay yerinde bekleyen ambulanslar ve vatandaşlar
-Ölen çocuğa ait yerdeki elbiseler
-Ağıt yakarak olay yerine gelen küçük çocuğun annesinin çocuğuna ait elbiseleri görüp ağlaması
-İlçe jandarma komutanının acılı anneyi teselli etmeye çalışması
-Küçük çocuğun sudan çıkarılması

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

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