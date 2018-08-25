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DHA YURT;Erzincan'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk, 7 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 08:48 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

ERZİNCAN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında meydana geldi. Hüseyin Adıbelli yönetimindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kamil Karataş yönetimindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Ortalığını kan gölüne döndüğü kazada, sürücüler Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 3 yaralı hazır bekleyen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler de araçlardan çıkarılarak morga gönderildi. Ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-

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