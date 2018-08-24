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DHA YURT;GÖZÜ OYULDUĞU ÖNE SÜRÜLEN AT, TEDAVİYE ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 08:54 | Son Güncelleme

ADANA'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü.Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki metruk bir binanın önündeki ağaçlara bağlı, bakımsızlıktan neredeyse kemikleri sayılacak haldeki atı gören vatandaşlar, hayvanın gözünün yaralı olduğunu fark edip, polise haber verdi.

ADANA'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü.Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki metruk bir binanın önündeki ağaçlara bağlı, bakımsızlıktan neredeyse kemikleri sayılacak haldeki atı gören vatandaşlar, hayvanın gözünün yaralı olduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yanında kan izlerine rastladığı atın sağ gözünün enfeksiyon kaptığını gördü. Polis memurları, ata plastik kovalarla su verdi. Aşırı sıcaktan halsizleşen at, kısa sürede yaklaşık 15 litre su içti. Gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı iddia edilen atın sahibine ulaşılamadı.
Çevre sakinleri, polise atın sahibinin geceleri metruk binada kaldığını söyledi. Yaralı at, çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Atın yaralı gözünden yakın görüntü
- Attan genel ve detay
- Polisin ata su vermesinden görüntüler
- Atın sahibinin yaşadığı iddia edilen yerden görüntüler
- Polisin evde inceleme yapması
- Ata tekrar polis tarafından su verilmesi
- Atın gövdesinden detaylar
- Polis aracının gidişi

SÜRE:02'01" BOYUT: 223 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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