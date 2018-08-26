HABER

DHA YURT:HATAY' DAKİ ORMAN YANGINI  KONTROL ALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle bugün saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle bugün saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdiğini ifade etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------
- Yangın bölgesinin genel görüntüsü
- Yangına müdahale eden helikopter görüntüsü
- Helikopterin içerisinden yangına müdahale görüntüsü

SÜRE: 01'10" BOYUT: 37 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
Çöp atmak için evden çıkıp kaybolan Alzheimer hastası, ağaç altında bulunduÇöp atmak için evden çıkıp kaybolan Alzheimer hastası, ağaç altında bulundu
Bodrum'da tatil devam ediyorBodrum'da tatil devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.