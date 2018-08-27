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DHA YURT:HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 37 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde cumartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 37 saat sonra söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde cumartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 37 saat sonra söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 hektar ormanlık zarar gördü.
Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesi radar mevkisinde, 25 Ağustos cumartesi günü saat 22.00'de, kaçak avlanan kişinin yaktığı ateşten çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürde büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın, bugün saat 1.00'de söndürüldü. Yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına yangında, 30 hektar ormanlık zarar gördü. Yangının sarp bölgede çıkmasının ekiplerin işini zorlaştırdığını kaydeden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, "Yangının etki alanının genişlemesine izin vermeden, özverili çalışmayla yangın, tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler, yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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- Yangın bölgesinden genel görüntü
- Ekipler için yol açan iş makinesinin görüntüsü
- Yangın bölgesinden detay görüntüler
SÜRE: 00.48 BOYUT: 24,5 MB

Haber- Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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