DHA YURT:HAVADAN VE KARADAN VURULAN İDLİB'DE TEDİRGİN BEKLEYİŞ  

HAVADAN ve karadan çevresi vurulan Suriye'nin İdlib kent merkezinde milyonlarca insan tedirgin bekleyişini sürdürüyor. İdlib'de yaşayan siviller, cuma günü Tahran'da yapılacak olan Türkiye, Rusya, İran zirvesinden, katliama dönüşecek olası operasyonu engelleyecek sonuç çıkmasını bekliyor. Hatay ile sınır komşusu olan ve son dönemde rejim kontrolüne giren bölgelerdeki muhaliflerin de yerleşmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan Suriye'nin İdlib kenti, Esad rejiminin yeni hedefi oldu. Dera'da kontrolü sağlamasının ardından Suriye yönetimi, rejim karşıtlarının son kalesi olarak değerlendirilen ve Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib'i terörist olarak adlandırdığı silahlı gruplardan temizlemek için operasyon başlatacağını duyurdu. 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e yönelik askeri operasyonu katliama dönüşeceği için Astana süreci ile garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran operasyon seçeneği dışındaki çözüm yolları için diplomasi trafiği yürütüyor.

RUSYA HAVADAN VURDU

Ancak, dün sabah saatlerinden itibaren Rusya savaş uçakları İdlib'in HTŞ kontrolündeki Csir Eş-Şuğur ilçesi ile çevresindeki çok sayıda köye yönelik hava harekatı düzenledi. Rus savaş uçaklarının ardından rejime ait savaş uçaklarının da düzenlediği bombardımanda 17 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Akşam saatlerine kadar süren bombardımanın yanı sıra rejim güçleri karadan da HTŞ kontrolündeki bölgelere yönelik top atışı yaptı.